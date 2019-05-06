Ведмідь опинився в номері молодят: помилився барлогом

У США пара туристів виявила релаксуючого ведмедя у своєму джакузі.

У США Елізабет Стрікленд і її хлопець, що відпочивали в національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, виявили ведмедя, який із задоволенням ніжився в їх джакузі, інформує портал Літери.

3 травня близько 11 години ранку Елізабет Стрікленд і її хлопець прокинулися в своєму будиночку в Гатлинбурге і виявили несподівану компанії — трьох дитинчат чорного ведмедя. Один з ведмедів забрався до неї в джакузі і став насолоджуватися гарячою водою, прикривши від задоволення очі.

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«Це було так мило, тому ми дозволили їм насолодитися цим. Ми їх не турбували, і після вони пішли своєю дорогою», — розповіла Елізабет Стрікленд в інтерв’ю Fox 8.

Варто зазначити, що Служба національних парків (NPS) нагадує туристам, що ведмеді є «небезпечними і непередбачуваними» дикими тваринами, і ставитися до будь-яких зустрічей з ними слід з крайньою обережністю».

Один з ведмедів забрався в джакузі і став насолоджуватися гарячою водою

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Раніше повідомлялося, що на заході все частіше будують «экодуки» — мости або тунелі, що дозволяють диким тваринам безпечно перетинати автотраси. Фото найнезвичайніших пішохідних переходів для звірів зібрав сайт BigPicture.

Серед них як наземні, так і підземні переходи, а також спеціальні «зелені дахи», «сходи для крабів» і «тунелі для борсуків». Ці споруди не тільки рятують життя тисячам тварин, але і дозволяють зберегти маршрути їх природної міграції.

Проблему масової загибелі тварин під колесами машин почали вирішувати ще в 1950-х роках. Першопрохідцями стали США і Франція, пізніше підключився і решті цивілізований світ від Австралії до Північної Європи. В одних тільки Нідерландах побудовано більше 600 экодуков, які рятують життя борсуків, кабанів і оленів. 15 країн Центральної і Південної Америки об’єдналися в рамках ініціативи «Коридор для ягуара», а в Індії та Непалі успішно створюють переходи для тигрів, слонів і носорогів.

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Суспільство

У 21 столітті такі тунелі і мости стали звичним явищем на західних магістралях. У сусідніх Польщі та Росії вони вже з’явилися, а от в Україні, на жаль, будівництвом экодуков поки не турбувалися. Хоча в 2017 році в рамках міжнародного проекту TRANSGREEN екологи та захисники природи (в тому числі українські) працювали над рекомендаціями по будівництву экодуков в Карпатах – в першу чергу в Румунії, але потім, можливо, і в Україні. Мова йшла про переходах для таких великих хижаків, як рись і ведмідь (вважається, що зараз їх у Карпатах приблизно 200 і 220 особин відповідно).

Нагадаємо, що фотограф показав унікальні знімки сім’ї ведмедів.

Раніше Hyser повідомляв, що рідкісна тварина потрапила на фото: вперше за 35 років.

Також Hyser писав, що роботів навчили генерувати фотографії тварин: першими постраждали котики.