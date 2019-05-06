Meizu підтримали у важкі часи і дали грошей: про яку суму йде мова

Meizu виділено кошти від китайського Муніципального Фонду Чжухай.

Істотних змін у керівництві компанії не станеться, а найбільшим акціонером і керуючим компанією залишається засновник і генеральний директор Meizu, відомий під псевдонімом J. Wong. Це офіційно підтверджено, пише mobiltelefon.

У компанію інвестували 100 млн юанів

У зв’язку з такими інвестиціями, Муніципальний Фонд, повинен отримати всі свою квоту в раді директорів компанії. Точна сума інвестицій не озвучується, але за попередніми оцінками, вона може скласти 100 млн юанів ($14,5 млн). Сума не суттєва, але вже відомо на що буде спрямована. Зокрема на підтримку поточної операційної діяльності на найближчі місяці.

Муніципальний Фонд, повинен отримати всі свою квоту в раді директорів компанії

Ходять чутки, що AliBaba Group в свій час вклала в Meizu в кілька етапів близько $1 млрд, тому перерахування якоїсь серйозної суми з боку Фонду говорити поки не доводиться.

Meizu представила оновлені бездротові навушники за доступною ціною

Суспільство

До речі, Мeizu за десять хвилин поліпшила камеру на новому флагмані. Зі слів користувачів, досить просто натиснути кнопку. Мова йде про програму Flyme 7.2.3.0. Його призначення в підвищенні стабільності роботи ОС і поліпшення камери. Вона була вдосконалена розробниками, в тому числі її режим HDR і професійний режим зйомки 48 мегапікселів. У списку змін значаться оптимізовані алгоритми аналізу зображень і зниження енергоспоживання в режимі очікування для збільшення часу роботи пристрою без підзарядки.

Установка оновлень не займе більше 10 хвилин.

Раніше ми повідомляли, що представники Meizu відвідали захід одного з найбільших операторів Китаю, присвячене мережі п’ятого покоління. На торжестві розповіли, що їх новий флагман отримає назву Meizu 17. На відміну від актуальної моделі, він буде підтримувати 5G-мережу.

Згідно з витоками, за основу можуть взяти концептуальний смартфон Meizu Zero, навіть незважаючи на те, що він провалив збір коштів на краудфандингової платформі Indiegogo. Втім, пристрій отримало керамічний корпус без кнопок і отворів із захистом IP68, бездротову зарядку (18 Вт) і технологію mSound 2.0, яка передає звук через дисплей.

Нагадаємо, Xiaomi Mi Band 4 Pro отримає унікальну функцію.

Раніше Hyser повідомляв, Samsung розробляє повноекранний смартфон.

Також Hyser писав, що оновлення для Samsung Galaxy S10 принесло важливе нововведення.