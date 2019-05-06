Смартфони HTC зникли з продажу: що сталося

Справи корпорації HTC погіршуються з кожним днем: смартфони виробника не користуються особливим попитом, а фінансові показники продовжують стрімко падати.

Зараз продукція компанії і зовсім зникла з продажу, передає портал iTech.

Смартфони HTC несподівано зникли з найбільших китайських онлайнових магазинів JD.com і TMall. На JD.com пошукові запити не відображають жодної моделі. А на TMall можна знайти кілька варіантів гаджетів – U11 і U11 +, але обидві йдуть з позначкою «Розпродано».

З чим це пов’язано, поки невідомо. Можливо, це тимчасова або пропажа таким чином HTC звільняє місце для новинок. А можливо, новинок не буде. Ніяких офіційних заяв НТС поки не зробили.

Якщо вірити інсайдерам, мобільний підрозділ HTC ще функціонує і готує до випуску новий блокчейн-смартфон і пристрій з підтримкою 5G. Днями в базі даних Geekbench з’явилася нова модель з позначенням 2Q741. Смартфон отримає процесор MediaTek MT6765 (Hellip 35), 6 ГБ оперативної пам’яті і ОС Android 9.0 Pie. В однопоточному тесті він 2Q741 отримав 897 балів, в багатопотоковому – 4385. Коли планується випуск новинок і старт продажів, не відомо.

Раніше в Мережі з’явилася інформація, що Samsung розробляє повноекранний смартфон без вирізів екранів і висувних камер. Компанія повідомила, що бачить майбутнє саме за такими пристроями, в яких не буде ніяких зайвих деталей. У лінійці смартфонів корпорації вже є Galaxy S10, а також більш прості смартфони лінійки Galaxy A, в екрані кожного з яких існує відповідний виріз для фронтальної камери.

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Проте нещодавно Samsung знову повідомила про необхідність повноекранного смартфона. Віце-президент компанії заявив, що він знаходиться в розробці. Повідомляється, що у даного гаджета не виявиться будь-яких вирізів, отворів і висувних модулів. Що стосується фронтальної камери, то вона буде розміщена саме під дисплеєм.

Коли гаджет з’явиться у продажу і як буде виглядати, на даний момент невідомо. Не повідомляється також дата передбачуваної презентації смартфона і ринкова ціна. Шанувальникам телефонів цієї марки залишається тільки чекати оновлень.

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