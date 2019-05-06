SpaceX успішно запустила в космос корабель Dragon: доставить ракета важливу посилку

Компанія SpaceX 5 травня успішно запустила ракету Falcon 9 c вантажним кораблем Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це поінформували в американському аерокосмічному агентстві NASA, передає портал Літери.

Запуск пройшов на космодромі NASA на мисі Канаверал у Флориді. Корабель Cargo Dragon повинен доставити на МКС продовольство та інші засоби першої необхідності, потрібну астронавтам обладнання та матеріали для проведення експериментів. Одним з основних вантажів стала установка OCO-3. Ця унікальна машина створена для вимірювання і відстеження рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі.

Установка Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) коштує близько 110 мільйонів доларів. Вона є важливим доповненням до запущеного в 2014 році супутнику NASA OCO-2. Її основне завдання – спостерігати за коливаннями концентрації вуглекислого газу в атмосфері нашої планети.

Крім того, OCO-3 вивчає фотосинтетичну активність рослин. OCO-3 хочуть встановити на орбітальний лабораторний модуль Kibo в складі МКС. Основне завдання – організувати спостереження за окремими точками планети протягом 24 годин.

Через деякий час після запуску перший ступінь зробила посадку на автоматичну морську платформу в Атлантичному океані. Dragon успішно пройшов другу сходинку і вирушив у самостійний політ, розгорнувши сонячні батареї.

Прибуття корабля на станцію має відбутися 6 травня в понеділок. Dragon автоматично пристикується до модуля Harmony станції за допомогою спеціальної роботизованої руки. Зворотна відправка корабля на Землю планується в кінці цього місяця або в перших числах травня.

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Технології

Як відомо, наприкінці лютого SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з індонезійським супутником зв’язку PSN-6 (Nusantara Satu) і першим ізраїльським місячним зондом Beresheet, який 11 квітня зазнав аварії при посадці на Місяць.

Кілька днів тому офіційні представники компанії SpaceX підтвердили, що космічна капсула пілотованого корабля Crew Dragon, яка повинна була доставляти людей на Міжнародну космічну станцію (МКС), була зруйнована під час випробувань.

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