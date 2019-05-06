В української співачки вкрали автомобіль: деталі інциденту

У відомої української співачки та ведучої Олі Цибульської, яка приховує свого чоловіка, викрали автомобіль. Артистка розкрила деталі інциденту, що стосуються автомобіля, і просить допомогти знайти винуватця. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Оля Цибульська опублікувала фото свого автомобіля, звернувши увагу знаком тривоги і написом “Вкрали моє авто”.

“ВКРАЛИ МАШИНУ! ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid чорного кольору. З 17-19: 00 за адресою Парково-Сирецька, 9 у Києві. Припаркувалась біля Сирецького парку”, – написала під знімком співачка.

Після цього вона закликала писати їй у приватні повідомлення тих, хто дійсно міг би їй допомогти в пошуках і попросила ділитися фотографією.