Літак новий, але зроблений в Росії: спливли шокуючі дані про трагедії в «Шереметьєво»

Літак Sukhoi Superjet 100, який 5 травня загорівся в Шереметьєво, був зроблений в серпні 2017 року, а на початку квітня 2019-го пройшов повне технічне обслуговування.

При цьому раніше в «Аерофлоті» визнали, що вважають Superjet найменш безпечним зі своїх літаків.

«Більше половини інцидентів, які відбувалися з літаками авіакомпанії «Аерофлот» в лютому нинішнього року, були пов’язані з авіалайнерами Superjet», – йдеться в документі авіакомпанії, який опинився у розпорядженні журналістів.

Відзначається, що Superjet був іміджевим проектом для РФ, оскільки вперше за пострадянську історію в країні був створений «з нуля» новий авіалайнер.

«Superjet сприймався як символ відродження російського авіапрому, але проект так і не зміг стати комерційно успішним», – сказано в матеріалі.

Відомо, що минулого місяця було дві аварійні ситуації з SSJ. Так, 5 квітня був затриманий рейс Газпромавіа (літак SSJ Москва – Новий Уренгой) через несправність.

У лютому з даними лайнером також сталося дві аварійні ситуації, 6 лютого через поломки був затриманий рейс SSJ Уфа – Новий Уренгой.

Всього за останній рік відбулося як мінімум 8 великих подій в Росії з літаками SSJ 100.