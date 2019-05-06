В Амстердамі заборонять автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами

Для зниження рівня забруднення повітря місто Амстердам повністю заборонить з 2030 року використання автомобілів і мотоциклів на бензинових і дизельних двигунах. Про це заявив радник міської ради з транспорту Шарон Дейксма.

Бензинові машини поступово замінять на автомобілі на водневому паливі і електромобілі. Обмеження почнуть діяти з 2020 року. На першому етапі влада заборонять використання машин до 2005 року випуску, які використовують дизельне паливо.

Незважаючи на широке використання велосипедів, рівень забруднення атмосфери в Нідерландах перевищує норми Євросоюзу, переважно з-за високого трафіку в Амстердамі і Роттердамі. Дейксма назвав забруднення атмосфери «тихим вбивцею» і одним з головних ризиків для здоров’я городян.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

У моз Нідерландів зазначили, що нинішній рівень викидів діоксиду азоту і частинок може призвести до респіраторних захворювань, а його хронічний вплив скорочує тривалість життя більше ніж на рік.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гамбург частково заборонив старі автомобілі.

За матеріалами «Гордон»

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