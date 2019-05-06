Полум’я і крики жаху: командир згорілого лайнера в Москві розкрив хронологію подій

В результаті авіакатастрофи в Москві загинула 41 людина, серед загиблих є один член екіпажу

За словами пілота, після зльоту в повітряне судно, що прямувало з Москви в Мурманськ, справді вдарила блискавка, через що сталася втрата радіозв’язку і перехід літака в режим прямого управління. Радіозв’язок потім вдалося частково відновити, в той же час екіпажу допомогли диспетчери, задавали курс на виведення на злітно-посадкову смугу.

При посадці швидкість літака, як стверджує Євдокимов, була звичайною. «Підходили до землі плавно, зі зменшенням вертикальної швидкості до моменту торкання. Не можу сказати точно, чому стався удар про землю. Швидкості було достатньо, смузі підходили з зменшенням вертикальної швидкості відповідно до процедури», — зазначив пілот.

Командир повітряного судна також підтвердив, що літак загорівся після посадки, а не в польоті, як повідомлялося раніше. «Пожежа, я так розумію, з-за приземлення. Причина, напевно, в цьому», — припустив Євдокимов. Льотчик не бачив, зустрічали пожежні літак безпосередньо при посадці, але вони, за його словами, були на місці, коли він вийшов з кабіни.

При аварійній посадці SSJ-100 кілька разів підскочив на злітно-посадковій смузі і потім загорівся. Повністю згоріла хвостова частина лайнера.