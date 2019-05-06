Засипало піском: в Маріуполі загинули двоє дітей

В Маріуполі через обсипання насипу піску загинули двоє хлопчиків віком 12 і 11 років.
Нещасний випадок стався в ніч на шосте травня на перехресті вулиць Очаківська та провулку Пісчаний.
– На території занедбаного ангару сталося обсипання піску, внаслідок чого загинули двоє дітей, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Працівники служби надзвичайних ситуацій перекопали увесь пісок, але інших жертв не знайшли.
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