У Канаді зіткнулися два морських круїзних лайнера

Незабаром після зіткнення в порту голландського Роттердама двох круїзних лайнерів з пасажирами на борту, у канадському Ванкувері відбулася аналогічна аварія.

В інциденті взяли участь Nieuw Amsterdam Oosterdam, коли останнє судно швартовалось біля причалу.

Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється, хоча після аварії усіх пасажирів евакуювали.

Крім того, пошкодження, які отримали самі лайнери, оцінюються як незначними – виявилося, що потребують ремонту лише шість каютних терас Nieuw Amsterdam.

При цьому в круїзної компанії Holland America Line, якій належать обидва судна, стверджують, що, найімовірніше, їх маршрут не зміниться, незважаючи на НП. Таким чином, Nieuw Amsterdam відправиться на сім днів на Аляску, а Oosterdam попливе в Сіетл.