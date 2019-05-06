ЗМІ: Британського міністра оборони звільнили за його слова про діабеті прем’єра

Міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона відсторонили від посади через його слів про цукровому діабеті Терези Мей і обговоренні можливості її роботи.

«Гевін Вільямсон був звільнений з поста міністра оборони після того, як Терези Мей повідомили, що він у приватній розмові заявив, що її діабет не дозволив їй бути прем’єр-міністром», — пише видання.

За даними видання, ще однією причиною його відставки можна вважати прагнення відправити британських солдатів в Африку для участі в бойових операціях.