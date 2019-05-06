Правозахисники показали, як Росія в ДНР вчить дітей воювати

На окупованій частині Донецької області за підтримки Російської Федерациипроходит тотальна мілітаризація дітей, підлітків та молоді.

«Ми виявили, що НВФ «ДНР» за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді, що проживає на окупованій частині Донецької області, через табори військової підготовки та псевдопатріотичні клуби», — наголошують в організації.

В організації вважають, що незаконні збройні формування і Росія планують новий етап гібридної війни проти України.

«Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і «Русского мира». На організацію тренувальних таборів витрачаються колосальні фінансові ресурси», — відзначають вони.

Правозахисники проти мілітаризації дітей, тому закликають владу України вжити всі необхідні заходи, щоб зупинити цей процес.