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МИД Канады приедет в Киев для встречи с Зеленским и Порошенко

06.05.2019

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на этой неделе планирует посетить Украину. Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина” сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

“Христя Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты”, – подчеркнул Климкин.

По его словам, она намерена встретиться с действующим президентом Украины Петром Порошенко и новоизбранными главой государства Владимиром Зеленским.

Кроме того, Фриланд проведет встречи в МИД Украины и украинском парламенте, в том числе, с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Также запланированы встречи с активистами гражданского общества.

Источник: Гордон

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