ЗЕкоманда продолжит политический курс Порошенко

Новая администрация избранного президента Владимира Зеленского будет продолжать политический курс действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал представитель штаба Зеленского Святослав Юраш. Он отметил, что их команда будет продолжать курс на вступление в НАТО и ЕС, передает Обозреватель.

Юраш добавил, что это ни для кого не является “сюрпризом”. Во время всей предвыборной кампании все представители команды Зеленского не раз заявляли, что Украина продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

“Мы повторяли про Евроатлантику, курс на которую прекращать не собираемся, более того, мы планируем его всячески поддерживать”, – сообщил он.

Юраш подчеркнул, что сейчас в штабе нового президента идет активная подготовка его внешней политики в первые сто дней после вступления в должность. Однако содержание этого вопроса он отказался озвучивать, отметив, что позже это сделает сам избранный президент.