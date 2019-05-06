Розвінчані популярні міфи про розвиток раку

Фахівці пояснили, чи правда, що деякі повсякденні речі провокують розвиток пухлинних процесів.

Так, в число міфічних причин раку увійшли харчові добавки, електромагнітне випромінювання (зокрема, від мікрохвильових печей), стрес, ГМО-продукти і пластикові вироби.

Серед можливих причин можна відзначити куріння і тривале перебування на сонці. Однак і вони не є гарантованою обставиною, що веде до раку.

Напевно, всі ми колись чули історію про те, що чийсь дідусь все життя пив кріплений портвейн і курив «Біломор», працював на шкідливому виробництві, але при цьому був абсолютно здоровим, а помер у віці 97 років від нещасного випадку.

І водночас чуємо про міцного атлета тридцяти років, який регулярно тренується, не вилазячи зі спортзалу, дотримується здорового способу життя і т. д., несподівано захворює на рак.

Чому так сталося? Відповідь на це питання дав відомий ізраїльський онколог Цві Бернштейн на Першому форумі онкопацієнтів, який відбувся 3 лютого в Києві. Він зазначив:

«У 66% випадків мутації випадкові. Не залежать ні від навколишнього середовища, ні від спадковості. Тому запам’ятайте головне: нічого з того, що ви зробили або не передбачили не робить вас відповідальним за вашу хворобу».

: ukrhealth.net

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