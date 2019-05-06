Експерти-уфологи розповіли про нове відкриття на маловивченому материку планети.

В Антарктиді знайдено таємні лазівки інопланетян. Вчені повідомили, що виявили тунелі під землею, які виходять від Антарктиди до інших материків планети. Спеціаліст Ніл Еванс припустив, що знайдена аномалія служить основним елементом, який сполучає зону вічної мерзлоти з іншими континентами.



Таку знахідку вдалося розкрити завдяки одному з сервісів Google. Спеціаліст представив відеоматеріал, де показав мережу аномальних ліній. Ніл Еванс підкреслив, що такий прояв не є витвором природи, адже в ній не буває ліній, геометрично правильних. Багато людей не змогли зрозуміти, чому ж таке творіння ніхто не побачив раніше, але вчений пояснив це тим, що він прибрав всі водні потоки на картографічних сервісах, і після цього аномалія стала помітна.

Така новина зацікавила уфологів, які ретельно проаналізували отриману інформацію і розповіли, що ці тунелі можуть бути роботою інопланетян. Вчені запевняють, що люди не можуть створювати такі об’єкти

: Цікавості.

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