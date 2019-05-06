Ведмежа послуга пролетарям Латвії

Починаючи з 2018-го року, після скандального Брексита, Латвія так само пережила політичне потрясіння. В черговий раз, населенню правлячі із завзятістю барана, вказали на “нові ворота” в особі преобразовавшейся (а швидше переименовавшейся) партії Нова Єдність, старих відкололися від національного об’єднання Нових консерваторів (партія боротьби з корупцією і мабуть партія національно-орієнтованих бізнесменів при владі) і партії уявних “народовольців” з KPV.LV (звучну назву “Кому належить влада?”) дану коаліцію сформувала аж ніяк не партія, за яку проголосувала більшість населення, а скупчення дрібних націонал-буржуазних “прохожденцев”, які після виборів наче лебідь, рак і щука довгий час не могли сформувати уряд (7 жовтня-25 січня). У підсумку в прем’єри вибрали, за сформованою вже звичкою, реэмигранта з Америки Кариньша, з двома паспортами в кишені.

Між тим, в 2018-му році, перед черговими виборами в Єврокомісію, а пізніше і в уряд Латвії був висланий доповідь про стан економіки в прибалтійському “тигрі”, що містив невтішні оцінки прожиткового мінімуму, стану медицини та освіти в Латвії* (1) Дивно, враховуючи той факт, що в кінці 80-х нам з кожного праски віщали, наскільки була неефективною соціалістична економіка, і як позитивно позначиться капіталізм на добробуті громадян.

Міністерство економіки на чолі з міністром Рейзниеце-Озолой (СЗК) було змушене піти на непопулярні заходи, що зачіпають інтереси імущих частини населення, бізнесменів та фінансових махінаторів (які, власне і є правлячим класом, інтереси яких уряд має відстоювати). Розгорівся скандал, ініційований місцевими соціал-демократами з партії “Згода” спільно з соціалістами, які зачепили одну з священних корів місцевого околовластного пулу – компанії, що займається проблемами когенерації енергії, т. зв. “зеленої енергетики”, які без нагляду Єврокомісії, почали бурхливу діяльність по стягненню з населення т. н. доданої вартості за електрику, перенаправляемой цим “бізнесменам” без створення ними необхідних потужностей. Скриплячи зубами в підсумку цю синекуру довелося ліквідувати.

Треба зазначити також, що до 2019-го року Латвія бере на себе роль донора ЄС, що на думку прем’єра вже нового уряду при виконанні ним поставлених завдань призведе до величезного дефіциту бюджету* (2)

Різати військовий бюджет, збільшений зараз на 27 млн. євро, ніхто не збирається, чиновників скорочувати значить підрізати крила 20-ти відсоткам присмокталися до влади знайомим і друзям. І ось вихід був знайдений.

Як говориться “хотіли-отримаєте”. Міністерство фінансів вирішило провести податкову реформу, запровадивши прогресивну шкалу, заодно підхопивши на податковий ківш тих, хто повернувся з-за кордону, після Брексита. А ось яким чином реформу вводити? Раз нас, отримують великі зарплати на депутатських та чиновницьких посадах хочуть торкнутися, тоді ми і всіх інших, які отримують порівняно невеликі за європейськими мірками зарплати, торкнемося! Саме так вирішило міністерство і запровадив з січня (до закінчення навіть бухгалтерського року) толком не проінформувавши населення мінімум минимори для планки мінімального податку 20 відсотків. При цьому з інших заробітків, включаючи авторські, роботу на декількох підприємствах, самозайнятість, пенсія, що перевищує среднелатвийскую і навіть, якщо зарплата зростала протягом року, у зв’язку з відпускними, береться підвищена ставка.

Підвищений податок підстерігає людину і в інших сферах життя — якщо він починає отримувати додаткові доходи від продажу квартири, виграш в лотерею і так далі. Ставка, яку треба буде платити з оподатковуваних доходів:

— 20% — з річних доходів до 20 000 євро або до 1 667 євро в місяць;

— 23% — від тієї частини доходів, яка перевищує 20 000 євро, але менше 55 000 євро або більше 1 667 євро в місяць;

— 31,4% — від частини доходів, яка перевищує 55 000 євро. При цьому “щасливчику” надсилали папір, прозвану в народі “лист щастя”. Податківці відмовилися простежити за перерахунком податку у підприємця, обмежившись переглядом ставки два рази в рік, а всю відповідальність переклали на простого роботягу, якого зобов’язали бути Нострадамусом, тобто прогнозувати збільшення своїх зарплат, погрожуючи все тими ж боргами, і надавши “найкращу можливість” вираховувати у себе податки по верхній ставкою, щоб не помилитися. Як виправдовувалося міністерство “Більшість все ж отримає доплату в результаті цієї реформи”, однак на ділі безліч латвійців отримали на свою шию обов’язок, іноді на декілька сотень євро. І постраждали не тільки бізнесмени, хоча і вони теж. У процентному співвідношенні ж податкові штрафи сильніше відбилися саме на працівників та самозайнятих.

Плюс до всього, реформа зроблена на тяп ляп, плюс нова електронна система декларування, призвели до помилкового підрахунком, в результаті якого податкові борги виявилися у 6089 жителів Латвії – пенсіонерів та інвалідів (незабезпеченою прошарку суспільства), пенсії яких зазнали за рік перерахунку .*( 3) Постраждали також люди, які взагалі виявилися прикутими до лікарняного ліжка і не мають можливості перевірити свою заборгованість на сайті СГД. Уряд, мабуть розраховував, що після закінчення терміну оплати боргу, тихо вишле папірець до оплати, а люди не перевіривши попередньо свої показники, всі оплатять тихо і мирно. Однак на ділі вийшло інакше. У СГД стали надходити погрози від заклопотаного населення. Еврокомміссія теж залишилася незадоволена, заявивши:

“Нерівність залишається високим з-за низького рівня перерозподілу доходів через систему податків і посібників, вказує ЄК. Податкова реформа 2017-го зробила оподаткування трохи сприятливіші для людей, чиї доходи нижче — проте в цілому зниження податків лише частково зачепила цю групу населення. А загальне зниження податків рикошетом ударила по соціальних допомог: адже доступне для цих цілей фінансування теж скоротилося, стали менші податкові надходження”* (4)

Ось так от добра задумка в руках “професіоналів” капіталістів перетворюється на гірку пігулку для робочого. Що в свою чергу доводить одну, дуже гірку для прихильників “ринок вирішить” аксіому. Там, де капіталіст може помилитися в свою сторону, урвати у робітничого класу, він обов’язково це зробить. І тільки організована і продумана боротьба за свої класові інтереси може цьому перешкодити.

Влад

Матеріали:

1. https://rus.tvnet.lv/4609593/ministr-finansov-v-doklade-evrokomissii-o-latvii-mnogo-nekorrektnoy-informacii

2. http://press.lv/post/karinsh-v-shoke-ot-nehvatki-deneg-libo-povyshat-nalogi-libo-urezat-chinovnikov

3. https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/03/19/iz-za-oshibki-bolee-6000-tysyach-pensionerov-okazalis-dolzhny-latvii

4. http://www.press.lv/post/evrokomissiya-nalogovaya-reforma-latvii-zadushit-prostyh-latvijtsev/