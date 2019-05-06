Митниця гребе бабло, або одеський серпентарій «захысникив»

«Прикро і боляче читати такі речі за контору. Коли-то на обшуках вилучали мільйони, а на вечерю варили сосиски в літрових банках кип’ятильниками в готельних номерах.

Нікому в голову не приходило, що можна погріти руки на чужому добрі», – пише одеський ветеран СБУ. Йому не спадало, а начальнику управління «контори» в Одеській області Олександра Довженка та його підручним геніальне грошове осяяння прийшло. І досі не відпускає.

Підприємці, які займаються завезенням товарів з-за кордону скаржаться, що начальник Одеської митниці Олександр Власов створив цілу систему відкатів. В обмін на махінації з митними зборами, він вимагає від 350 доларів з тонни провозимой взуття до 4 тисяч вічнозелених за контейнер з господарчими товарами. В результаті провезення через Одесу-маму обходиться в рази дорожче, ніж на інших митницях. Але відмовитися від нав’язливих «послуг» Олександра Власова не так-то просто. Тим підприємцям, які намагаються піти на інші митниці, одеський начальник влаштовує «веселе життя». Їх товари з надуманих причин просто не випускають з Одеського порту. При цьому справно беруть плату за оренду складів, простій машини та інші «послуги». Бізнесмену нічого не залишається, як йти з повинною головою до Власову.

Це неприкрите вимагання, але в СБУ вважають за краще цього не бачити, зате справно ловлять іноземців з кількома грамами кокаїну. Начальник Одеської митниці «наваривает» на своїй посаді стільки, що йому вистачає і на розкішне життя і на те, щоб «захысныкы» південних рубежів України зі Служби безпеки нічого не бачили і нічого не чули.

Нічого незвичайного в поведінці одеських Сбушників немає. Для них це звична справа. Так, у грудні минулого року співробітники Служби безпеки були викриті у вимаганні Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою. «Захысныкы» вимагали у місцевого священика 70 тисяч доларів. Що цікаво, суд визнав це «шахрайством» і істотно пом’якшив покарання.

Не відстають від колег і спецназ СБУ «Альфа». «Зараз будь-який обшук, це мародерство і злодійство! «Альфа» це взагалі елітні мародери, вони все метуть. Гроші, якщо немає грошей – інструменти, посуд і навіть консерви, можете собі уявити – тюльку в томаті!», – скаржиться постраждалий після «дружнього візиту представників української спецслужби.

І над усім цим мороком парить святий і чистий начальник Одеського облуправління СБУ Олександр Довженко, поставив свого кума Олександра Калюжного боротися з контрабандою та корупцією на митниці. Які суми Калюжний піднімає в кабінет Довженка після успішної «боротьби» можна тільки здогадуватися. Але, ймовірно, чималі. «Навіть не уявляємо, що ще нового можна розповісти про цю гниде. Керівництву служби як виявляється глибоко пох… яка ця продажна і жадібна тварь», – охарактеризував Калюжного в мережі один анонімний СБУшник. Ну і куди можна поставити людину з такою характеристикою? Тільки на митницю – на найсолодше місце.

«Калюжний і Довженко організоване злочинне угруповання. Забивають тепер по-крупному», – підсумовує анонімний «захыснык». Ну, хто б сумнівався! Одеський порт офіційно збирає тільки за місяць більше мільйона доларів митних зборів. А неофіційно? То-то. Довженко не дурень знає, кого поставити пильнувати за кордоном.

З Калюжним пильнують і бережуть батьківщину від усіляких загроз Максим Гладкевич, Анатолій Дорофєєв, Євген Майоров, Денис Березинський, Андрій Візнюк Ігор Матвійчук, Сергій Бочинский, Віталій Євсєєв та інші визнані майстри хабарів і поборів.

Діяльність команди Калюжного, зрозуміло, не залишається без уваги української держави. Тільки не подумайте, що вони зараз на нарах відпочивають. Що ви! Такі підлеглі «наглядача» за одеськими митницями як Анатолій Дорофєєв і Геннадій Безродний відхопили за медалі «За відвагу», а Ігор Горошко – цілий нагородний пістолет. «За те, що геройськи бабло з зеленки і портів збирали. Ось за що тепер нагороджують. Наипозорнейшая сторінка одеської контори», – журиться один одеський ветеран спецслужби. Та не переживайте ви так. Скоро Порошенко офіційно заснує медаль «За відвагу при отриманні хабара». Так що червоніти не буде за що. Потрібно буде навпаки – пишатися.

До речі, з пістолетиком Ігоря Горошко вийшла ціла історія. Подейкують, що він отримав не просто так, за красиві очі і хорошу службу. «Горошко не власник, він покупець! Пишуть, що йому пістолет в треху зеленки вийшов. Дорогувато звичайно, але інакше ніяк легально короткий стовбур не купиш», – продовжує рвати на собі волосся ветеран СБУ.

Хтось закономірно запитає – невже в одеському управлінні СБУ нічого не вміють робити, крім як хабарі брати? Це як подивитися. Хабарі теж потрібно брати вміючи, при цьому створювати видимість хоч якоїсь роботи. Ось 24 січня 2018 року «захысныкы» на митному посту «Кучурган» спіймали на хабарі митного інспектора. І яка ж сума хабара? Всього триста доларів. Для більшості читачів це ні про що не говорить. Але ось ті, хто знають обстановку на одеських митних постах, можуть тільки посміятись.

Колишній український прикордонник пише: «Я бачив всю цю кухню. Такса з кожної фури у них становила від 1 гривні до 1 долара за кілограм вантажу (залежно від цінності вантажу). Щодня пункт пропускав кілька сотень вантажівок. Ні одного не пропускали безкоштовно. Виручку періодично складали в пакети в багажники припаркованих поряд машин. З ранку її розвозили – частина київському начальству, частина – обласного.

Там рахунок йшов на мільйони. Тому ваші триста доларів – це явна підстава або заліпуха для журналістів. Швидше за все, хтось відмовився працювати і ділитися, і йому начальство організувало підставу, щоб не псував бізнес».

Цікаво, чесне слово, коли Калюжний або його начальник Довженко переглядають списки українських доларових мільйонерів – вони засмучуються або радіють тому, що їх там немає? А адже повинні бути.

“Одесит” для “ОРД”