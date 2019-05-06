Рятував до останнього: що відомо про загиблого в «Шереметьєво» стюарда

Стюард Максим Моїсеєв, який загинув, рятуючи пасажирів палаючого літака Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьєво» (під Москвою), давно мріяв про це місце роботи.

Товариш розповів, що його приваблювала саме професія – він вважав її цікавою, повідомляє в Telegram-каналі Life SHOT.

До цього хлопець хотів стати професійним військовим, але вже у війську на строковій службі передумав і вирішив податися в іншу сферу.

У Максима 24 квітня був день народження. На всіх фото, які опублікували в ЗМІ, він виглядає життєрадісним.

Він перебував з пасажирами в задній частині літака – там, звідки почав поширюватися вогонь. Поки колеги допомагали людям спуститися по надувному трапу через передні двері, Моїсеєв намагався відкрити ще один вихід.