Порошенко задекларував вже третину мільярда за 2019

Президент Петро Порошенко, який отримав за 2018 рік понад 1,5 млрд гривень доходів, з початку 2019 року задекларував вже третину мільярда гривень доходів.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Зокрема Порошенко вніс до реєстру дані про суттєві зміни в майновому стані майже на 325 млн гривень.

Його дохід складається з 210,1 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», 104,1 млн гривень повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики і 4,6 млн гривень інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП.

Ще 4,3 млн гривень склав його процентний дохід від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку, а 1,8 млн гривень — відшкодування моральної шкоди від британської телерадіокомпанії ВВС (за поширення неправдивої інформації про організацію першої зустрічі Порошенка з Президентом США Дональдом Трампом за гроші).

Всього з січня Президент задекларував суттєві зміни в майновому стані на майже 1 млрд гривень, однак 576 млн гривень із цієї суми ставилися до доходу за 2018 рік і відображені у річній декларації про доходи Порошенко.