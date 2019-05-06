«Буде, як при Порошенко!» У Зеленського повідомили про «сюрприз» для українців

Нова адміністрація обраного президента Володимира Зеленського буде продовжувати політичний курс глави держави Петра Порошенка.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne розповів представник штабу Зеленського Святослав Юраш. Він зазначив, що їх команда буде продовжувати курс на вступ до НАТО і ЄС.

Юраш додав, що це ні для кого не є сюрпризом». Під час всієї передвиборчої кампанії всі представники команди Зеленського не раз заявляли, що Україна продовжить курс на євроатлантичну спільноту.

«Ми повторювали про Євроатлантиці, курс на яку припиняти не збираємося, більше того, ми плануємо його всіляко підтримувати», – повідомив він.

Юраш підкреслив, що зараз в штабі нового президента йде активна підготовка його зовнішньої політики в перші сто днів після вступу на посаду. Однак зміст цього питання він відмовився озвучувати, зазначивши, що пізніше це зробить сам обраний президент.