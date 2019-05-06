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«Не відступав!» Порошенко оцінив п’ять років свого президентства

06.05.2019

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що не відступав від ідеалів протягом усього п’ятирічного строку.

Таке висловлювання прозвучало під час урочистої промови на показі фільму «Від рабства до свободи» у кінотеатрі «Київ». Відео виступу опубліковане на його сторінці у Facebook.

«Все, що я робив п’ять років, будучи президентом, це захист свободи демократії, запровадження європейських цінностей, забезпечення верховенства права», – сказав Порошенко.

Також чинний президент назвав одним з головних своїх досягнень можливість проведення вільних і демократичних виборів.

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