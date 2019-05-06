Львівських податківців підозрюють в організації конвертцентру

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує причетність посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби Львівської області до роботи незаконного конвертцентру з оборотом 500 млн грн в місяць.

У бюро зазначили, що місячний тіньовий обіг зазначеного конвертаційного центру, який діяв протягом 2018-2019 років, становив понад 500 млн грн.

Крім цього, були проведені обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління ГФС у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.

Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.