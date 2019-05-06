Недопалки створили екологічну проблему: як її вирішують

Щороку близько шести трильйонів недопалків виявляються викинутими на Землю. Куріння — це вже не просто проблема суспільної охорони здоров’я, а серйозна екологічна проблема. На щастя, дослідники, вчені і політики зі всього світу придумують інноваційні методи її рішення. Розповідаємо про найбільш перспективні і незвичайні.

Біорозкладані фільтри

У 1950-х і 60-х роках в сигарети стали додавати фільтри, щоб зменшити шкоду від куріння для здоров’я. На жаль, більшість цих фільтрів виготовлені з деревного пластику, званого ацетатом целюлози. Для повного розкладання цього виду пластику потрібно від 10 до 15 років. На додаток до цього, ацетат-целюлозні фільтри пропускають миш’як, хром, нікель та кобальт в наш грунт і воду, вбиваючи дику природу і руйнуючи екосистеми.

Американська компанія Greenbutts створила біорозкладані фільтри, виготовлені з запатентованої суміші натуральних матеріалів, включаючи коноплі, бавовна і сполучне на основі натурального крохмалю. Ці сигаретні фільтри, виготовлені з натуральних харчових волокон, не містять пластмас або нафтопродуктів, швидко розкладаються і будуть розчинятися у воді протягом декількох хвилин. В даний час Greenbutts шукає партнера в тютюновій індустрії, який би виробляв і продавав цю технологію на масовому ринку.

Переробка фільтрів

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

З 2002 року в Нью-Джерсі компанія з переробки відходів TerraCycle співпрацює з міською владою і виробниками тютюну, щоб перетворити викинуті недопалки у придатний для використання пластик. TerraCycle отримує використані недопалки з утилізують пристроїв на пляжах і узбіччях, а також з тисяч фірмових контейнерів для збору в країнах по всьому світу, включаючи США, Японію, Бразилію і Великобританію.

Після збору недопалків TerraCycle відокремлює пластик в недопалках від токсинів за допомогою унікального багатоетапного процесу і змішує перероблений пластик з іншими матеріалами для отримання пластикових гранул, пластикових пиломатеріалів і навіть зовнішніх сміттєвих баків. З моменту заснування організація зібрала сотні мільйонів недопалків по всьому світу.

Цегла з недопалків

Австралійський дослідник Аббас Мохаджерани з Технологічної школи при Королівському технологічному інституті Мельбурна виявив, що недопалки можна включати до складу глиняних цеглин. Так можна не лише нейтралізувати небезпечні забруднювачі, а й заощадити енергію, так як для виробництва звичайного цегли її потрібно більше.

За розрахунками Мохаджерани, якби 2,5% річного виробництва цегли в світі включало 1% недопалків, це дозволило б вирішити проблему сигаретних відходів. Щорічно виробляється близько шести трильйонів сигарет, що призводить до утворення 1,2 мільйона тонн відходів недопалків. При чому очікується, що ці цифри зростуть більш ніж на 50 відсотків до 2025 року, головним чином через збільшення населення. Включення перероблених недопалків до складу цеглин може ефективно вирішити проблему, при чому поміщати їх на цеглу можна без усякого побоювання вилуговування або забруднення.

Недопалки як джерело енергії

Дослідники з Лаборотории екологічних матеріалів і процесів (Environmental Material & Process Lab) в Сеульському національному університеті знайшли спосіб перетворити сигаретні фільтри в матеріал, який можна використовувати для накопичення енергії в суперконденсаторах – енергетичних резервуарах, розподіляють запаси енергії для електричного обладнання. Отриману енергію, наприклад, можна спрямувати на потреби електротранспорту.

Реформування тютюнової промисловості

Зростаючий тиск з боку споживачів та інтерес до проблем навколишнього середовища призвели до того, що ЄС заборонив використання одноразового пластику до 2030 року. Тим не менш, представники країн ЄС відкинули запропоновані стратегії з видалення 50% пластмаси з сигаретних фільтрів до 2025 року і 80% до 2030 року. Нові правила поки тільки вимагають від тютюнових компаній фінансувати кампанії з підвищення обізнаності, організовувати встановлення громадських попільничок і збір відходів, а також розміщувати на пачках сигарет з фільтром інформацію про те, що вони містять шкідливу для навколишнього середовища пластмасу.

За матеріалами Euronews

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