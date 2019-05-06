Море корупції

Як “вінницькі листоноші” загадили і Чорне море.

Після скандалів з Укроборонпромом, після регулярної управлінської чехарди в найбільших і не дуже держкомпаніях, для прикладу повного управлінського колапсу в управлінні ще одним держпідприємством, важко знайти більш барвисті приклад, чим Одеські портові підприємства. Точніше, більш убивчі приклади “керівництва” багатотисячними колективами і з повністю збитковими для держави результатами.

Зустрічаючись з главою команди “вінницьких листонош” в Одесі, тобто Ткачуком В. В., єдине на що можна було звернути увагу — це високо піднятий вгору палець з понтово фразою: “А ви знаєте, ким і для чого я тут поставлений?!.” Я знав і не знаю зараз. Знаю, що ні по профпідготовці, ні за моральними якостями лідера або економіста-керівника Ткачук В. В. взагалі не підходив до будь портової керівній роботі. Що, загалом-то, цілком проявилося в подальшому. Знаю тільки, що той, хто це зробив, сам повинен іти під суд за посадовий злочин у просуванні цього “цінного кадра”. Знаю також, що президент Порошенко П. А. і скоро прем’єр Гройсман В. Б. повинні по гідності оцінити “роботу” свого кадру, т. к. вкрай негативне ставлення одеситів до вищого керівництва країни і з тріском провалені для Порошенка останні президентські вибори прямо пов’язані і з діяльністю цього, нововсплывшего в одеському море псевдо-керівника.

Я наведу лише кілька фактів.

2. Після провалу з ДП “Одеський порт” у нашого “героя”, Ткачук В. В. вже зайняв високу посаду голови Одеської філії Адміністрації морських портів України. За клопотанням “прогрессивнейшего” портового управлінця України останніх десятиліть, тобто Райвиса Вецкаганса, і за твердженням Міністерства інфраструктури. Ні перший, ні в МІУ “не побачили” збитків ДП “Одеський порт” та продовжили “санкціонувати” “подорожі” з портових об’єктів колишнього листоноші. Цікаво, що переходячи на нову посаду в портової адміністрації, “вінницький керівник” втратив в офіційній зарплаті майже втричі! Але кому потрібна зарплата на таких портових посадах від вінницької команди? “Партія сказала — треба виконувати”” ДП “Одеський порт” “жирне місце” також не довго пустувало і було зайнято черговим новим “листоношею” — Войтко В. О. с тільки задекларованої зарплатою від держпідприємства за 2018 р. до 5 млн. грн., падінням доходу, прибутку, відрахувань у бюджети в рази і черговими скандалами. Найпростіше, здавалося б, швидко перевірити, хто дав команду підняти зарплати вищої касти “одеських портовиків”, швидко оцінити збиток і… Але ні в МІУ, ні в КМУ подібних питань не виникає в принципі: держава “доїть” “вінницька команда”!

3. Майже два роки вже керує наш” герой” філією Одеського порту, і пора б вже відзвітувати. Одеський філіал Адміністрації портів звітує:

В таблиці: за 2018 рік різке падіння в доходах, прибутку на сотні мільйонів гривень! Падіння капітальних інвестицій на рахунок вже йде на пів-мільярда. Падіння вантажообігу — на мільйони тонн. Зате збільшення адміністративних витрат — також на мільйони! Не свою ж витрачають, державне… Особливо розчулює і свідоме зниження планів для “вінницької команди” в Одеському порту в 2019-му: чистий дохід, прибуток і капітальні інвестиції планово знижують ім’ям держави за 300 млн. грн. у рік, але адмінвитрати на утримання “себе улюблених” збільшують майже на 50%, перевалюючись межу в 110 млн. грн. у рік! Фінплан ще не затверджено в 2019-му, але цифри в ньому саме такі вже направлено для затвердження в МІУ і КМУ.

Проблема державного управління своїми підприємствами стоїть як ніколи гостро сьогодні. На чию кишеню працюють держпідприємства, чому постійно в таких збитках, яких “смотрящих” призначають там “керувати”, і хто отримує реальні вигоди від такого “керівництва” — можна описувати і описувати. Керівник “Укрпошти” просто взяв і “вымутил” з бюджету 500 млн. грн себе на “прокорм”, готується наступний транш. Також, як і коболевы з вітренко, виписуючи собі премії по мільйону в день 365 днів в році з неотриманих ще грошей. Поступово до подібного варіанту підходить і Адміністрація портів. І це при наявності цілого клубка міністерств, наглядових рад в управлінні, прокурорів із фантастичними зарплатами і квартирами від держави або місцевих громад. Навіщо таке “держ. управління” платникам податків? За чий рахунок “обід”?!

Вистачить, вистачить брехати платникам податків про свою управлінську ефективність!

Причому, на цих кричущих в голос збитки від бездарного “правління” “вінницької команди” на одеських портових об’єктах, “пригоди” вінницьких листонош не закінчуються! Тобто ні буцегарня, ні хоча б звільнення поки що не розглядаються. Цінного кадра, єдиною позитивною якістю якого є піднятий вгору палець і “А ви знаєте, ким я сюди поставлено?!”, тобто Ткачука В. В., секретаріат КМУ вже пропонує на вакансію заступник міністра Міністерство інфраструктури України! На допомогу міністру Володимиру Омеляну казки розповідати і пальці віялом розпускати?

Потім вищі управителі України дивуються, що їх робота оцінюється на виборах не так гідно, як їм хочеться. Достойно, гідно оцінили! За таку “роботу» ще й перед слідчими вже пора відповідати. Всієї управлінської піраміди останніх років відповідати треба!

А адже зовсім скоро всі нинішні порошенки, гройсманы, омеляны, ткачуки і іже з ними гуськом потягнуться на парламентські вибори, щоб українці оцінили їх вміння, державність і мотивацію керувати країною. Ми зобов’язані їх по достоїнству оцінити, тобто так, щоб “їх і близько не стояло” біля управлінського штурвала України. А заодно і створити таку систему управління держсектором, щоб кожні пару років не треба було підключатися слідчим і шукати цих “керівників” разом з вкраденими активами по всьому світу. А ще краще — взагалі закрити весь держсектор підприємств України: менше корупції і злодійства буде в країні, однозначно!