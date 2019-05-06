Олексій Михайличенко може очолити «Динамо»

Останні невдачі «Динамо» і невиразна гра команди підштовхнули засновників клубу задуматися про кадрові перестановки в тренерському штабі.

Контракт з Олександром Хацкевичем закінчується через кілька тижнів, і поки Ігор Суркіс не піднімав з нинішнім головним тренером питання про його пролонгацію.

Нагадаємо, Олексій Олександрович прийняв Динамо в 2002 році і пропрацював з командою до 2004 року. За цей час Михайличенко двічі виграв з «Динамо» звання чемпіона України.

Також Михайличенко в якості тренера працював зі збірною України з 2008 по 2009 рік. Під час футбольної кар’єри виступав за «Динамо» (137 матчів і 39 голів), а також Сампдорію і Рейнджерс.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З тих пір білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України. На даний момент «Динамо» знаходиться на другому місці УПЛ, відстаючи від «Шахтаря» на 9 очок за 5 турів до кінця чемпіонату.