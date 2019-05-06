Стало відомо про росіянку, яка втратила рідних в авіакатастрофі і бійні в Керчі

Мешканка Мурманської області Росії Ксенія Новікова втратила в авіакатастрофі в аеропорту Шереметьєво чоловіка і дочку, а до цього її племінниця загинула під час стрілянини в Керчі.

Про це повідомляє Telegram канал Baza.

Чоловік Новікової, Євген і 12-річна дочка Софія сиділи ближче до хвоста згорілого SSJ-100 і не встигли покинути літак.

Раніше, в жовтні 2018 року, племінниця Ксенії, Аліна Керова, загинула від рук стрільця в політехнічному училищі в окупованій Керчі, в Криму.

Як раніше повідомлялося, всього в катастрофі літака “Sukhoi SuperJet” в Москві загинула 41 особа.