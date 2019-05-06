​На Івано-Франківщині автомобіль з туристами впав у річку: є загиблі (фото)

На Івано-Франківщині, а саме у селі Красник Верховинського району, вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Про це повідомляє ДСНС

В автомобілі перебувало попередньо 23 особи(попередньо пасажири – громадяни Республіки Білорусь) 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів).

В автомобілі виявлено тіла 3 загиблих

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

На місці події працюють 10 чол. о/с та 2 од. техніки ДСНС, додатково направлено 15 чол. о/с та 3 од. техніки.