Ізраїлю і Палестині вдалося домовитися про перемир’я

Домовленості про припинення вогню вдалося досягти за посередництва Єгипту. Воно вступило в дію минулої ночі.

Ізраїль і Палестина в понеділок, 6 травня, за посередництва Єгипту досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на палестинського чиновника.

“Угода про припинення вогню почне діяти в понеділок о 04:30 (час збігається з київським)”, – наводить агентство слова чиновника.

Палестинські радикали з сектора Газа випустили по Ізраїлю з 4 травня понад 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою ППО ” Залізний купол. В результаті обстрілу загинули четверо ізраїльтян, ще кілька отримали поранення. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наказав військовим “продовжувати масові удари” по сектору Газа.

У відповідь ізраїльські військові вразили близько 300 військових цілей в секторі Газа. За даними телеканалу Al Hadath, в результаті ізраїльських ударів за два дні не менше 14 палестинців загинули, десятки постраждали.