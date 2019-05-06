У Зеленського є два шляхи для повернення миру на Донбас – Леонід Кравчук

Перший президент сучасної України ЛЕОНІД КРАВЧУК в інтерв’ю “Апострофу” розповів про перші кроки, які повинен зробити новий президент Володимир Зеленський, щоб зупинити війну на Донбасі. Також він пояснив, що потрібно зробити для того, щоб повернути Крим до складу України.

– Однією з найбільших проблем президента Зеленського є питання припинення війни на Донбасі, повернення Криму.

– Так, встановлення миру.

– Зеленський пропонував рецепт: розширення нормандського формату, тобто санкцій. У нього були такі заяви. Як ви вважаєте, цим шляхом можна добитися повернення миру на Донбас?

– Я вважаю, що потрібно йти, принаймні, двома шляхами. Я буду говорити незалежно від важливості того чи іншого шляху. Перше – потрібно вступити в безпосередній діалог з Росією, яка фактично веде агресивну війну проти України, і розпочати діалог двох країн, які повинні запропонувати можливі кроки до встановлення миру в Україні.

Поки діалогу немає, говорити про завершення війни і встановлення миру дуже важко, тому що війна йде в Україні і агресію проводить Росія. Поки вона не зупиниться, говорити про те, що хтось її може зупинити, крім домовленості з Україною, дуже важко. За Україну ніхто цього не зробить. Це перше.

Другий шлях полягає у тому, що потрібно максимально використати Будапештські угоди, відповідно до яких був прийнятий підсумковий документ, зокрема декларація про те, що країни-підписанти беруть на себе зобов’язання, відповідальність щодо забезпечення територіальної цілісності, недоторканності кордонів Україні. Документ підписали Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Росія, а потім долучились ще Франція і Китай. Звичайно, цей формат можна розширити, скажімо, включивши Німеччину, яка є однією з провідних країн Європи, і не тільки. Можна подумати про країни Великої сімки, які сьогодні вершать політику в світі. Таким чином, обговоривши це питання з Росією і залучивши світових лідерів до цієї проблеми, можна говорити про встановлення миру на Донбасі.

Це питання дуже складне. Я хочу наголосити, що його треба розділити – Донбас і Крим. Не можна це питання вирішувати одночасно, тому що Крим уже фактично анексований Росією і введений в систему російської федеративної держави. Тому це питання непросте, його треба вирішувати трішки по-іншому, тому що на Донбасі війна, а Крим анексований.

Але залишити Крим поза Україною або відмовитись чи навіть натякнути на це – неможливо. Україна ніколи не погодиться, що Крим є неукраїнським. Він є українським. Я вірю в те, що настане час, і так воно буде.

От таку я бачу схему встановлення миру на Донбасі і вирішення територіальних питань в Україні. Я не бачу іншого шляху.

– Як можна повернути Крим до складу України?

– Він може сам повернутись. У 1953 році я був студентом, вступив до Київського національного університету. Народився я в Рівненській області. У нас маленька річка, не бачив ніколи моря. І тут мені кажуть, що є можливість поїхати в Одесу на Чорне море. Група таких людей, які не бачили моря, сіли на потяг і поїхали. Приїхали, дивимось, а так трапилось, що все море було просто завалене медузами. Там буває часто в Чорному морі на Одещині. Ми прийшли, стали, дивимось, люди там також ходять і кажуть: “Що ви дивитесь?” Ми кажемо: “Ми студенти”. Нам кажуть: “Якщо ви хочете побачити море, то їдьте в Севастополь”. Ми легкі на підйом, сіли і поїхали.

Приїхали в Севастополь, і я побачив страшну картину – магазини порожні, люди плачуть, ходять опухлі – їх заїдають москити. Вони кажуть: “Ми не знаємо, що тут робити, в Криму”. Це ті, які приїхали з Орловської, Тамбовської та інших областей, які ніколи не займались, скажімо, виноградом, вони не знають, що це таке, і кажуть: “Ми просимо повернути нас”. І писали вони весь час Микиті Сергійовичу Хрущову. Я це особисто бачив, будучи студентом.

А тепер переселяємось уже в 1954 рік. Хрущов їде в Крим, відповідаючи на ці запити людей. Вони його зустрічають криками “Забери нас звідси”, він нічого не може вдіяти з ними і вже не в Москву їде, а до Києва. Приїжджає в Київ, заходить до першого секретаря ЦК Компартії України і каже: “Ви маєте забрати Крим, Росія не може з ним впоратися”. На цьому я закінчу, тому що кажуть, що нам подарували Крим. Ні – нас примусили взяти Крим, і країні він коштував всі ці роки сто десять мільярдів доларів.

Я це кажу для того, що Крим вони забрали тоді, раніше, а впоратися з ним не могли. Так і зараз: у мене точно є сигнали, що в Криму не така проста ситуація. Води немає. Вони хочуть зробити Крим військовою базою. Адже Крим – це не високе виробництво, а більш затратна територія – і може настати знову такий час, що Крим не зможе жити без України. Я в це вірю.

Якщо ми будемо проводити правильну політику, якщо ми будемо в себе проводити реформи і Україна почне жити нормально, як живуть люди в Європі – без корупції, без бідності такого шаленого масштабу, без війни тощо, я переконаний, що ті люди, які з нами спілкуються, будуть бачити, що Україна – це краще місце, ніж будь-яке інше, і я в це вірю. Коли це настане, мені сказати важко. Я думаю, що ніхто цього не скаже, але досвід саме такого підходу я вам назвав.

Крим – це не виробництво високе, це більш затратна територія

– Ви, в принципі, завжди казали, що продовження війни, широкомасштабний наступ неможливий з боку Росії?

– Неможливий.

– Але хто знає, що там в голові Путіна зараз коїться.

– Ніхто.

– Наприклад, завтра або післязавтра йому прийде до тями захопити частину України для того, щоб робити нормальну логістику до Криму. Як ви вважаєте?

– Аби Росія була тільки з Україною на планеті, то я повністю погоджуюсь з вами. Але є Європа, є НАТО, є Сполучені Штати Америки, які знають, що такий крок означав би наближення Росії до порогів Європи, а так як Путін вже не раз заявляв, що має намір повернути території в межах царської Росії, то занепокояться і поляки, і прибалти, і інші країни. Це відкрита, нахабна агресія, тобто вже війна… Зараз він це приховує під гаслами, що це точкова війна, що це просто так, що це не вони воюють, а якісь добровольці.

Першу частину інтерв’ю читайте тут: Вибрали Зеленського, ставимо крапку і починаємо жити так, як хоче український народ – Леонід Кравчук

А вторгнення – це вже війна. Війна відкрита означала б для Росії супротив не тільки України. Я думаю, що Путін при всій, скажімо, амбітності цю ситуацію добре розуміє. Якщо він не розуміє, то в Кремлі є люди, які це розуміють і на ешафот йти ніхто добровільно не хоче.

– Якщо повернутись до “добровольців”, то була теза щодо Донбасу – якщо ми починаємо діалог з Росією, то Росія може сказати: хлопці, є Мінські домовленості, нас там немає. Це внутрішній конфлікт, внутрішньоукраїнський. Це їхня офіційна теза, вони кажуть весь час, що це громадська війна в Україні і треба вирішувати між собою. Йдіть до ДНР, ЛНР, з ними домовляйтесь і буде вам мир. Але ж Зеленський цього робити не буде і Порошенко цього не хотів робити. Вимальовується фактично безвихідь. Як це вирішувати?

– Я з вами погоджуюсь. Тому я і сказав, що потрібно спочатку, одразу прийняти рішення на вищому рівні, що ми вступаємо в діалог. Ми не говоримо суть діалогу. Ми ще не маємо порядку денного діалогу. Коли ми погоджуємось – Україна і Росія – що діалог потрібен…

Чому я в це вірю? Я переконаний, що Росії ця війна непотрібна. Вони до сих пір фактично не визнали, не включили в свою орбіту, ДНР і ЛНР. Це ж не випадково, тому що тут треба не просто включити, а поновити ті руйнації, розруху, які там відбулись. Я не знаю, скільки потрібно мільйонів, мільярдів доларів. Вони це знають. Я сподіваюсь, що Путін знає. Він же амбітний і не хоче, щоб вихід був таким, що, мовляв, Росія поступилась.

Головне – знайти таку схему, щоб не було відчуття у Путіна, що він, бачите, здався. Ці люди, виховані в тенетах КДБ, розвідки, вони такого складу. Так як це у нього є, то наша пропозиція розпочати діалог могла б знайти у нього відгук. Ми ж не кажемо, який діалог. Якщо вони погоджуються, зразу ми кажемо: порядок денний такий-то, ми обговорюємо питання припинення війни. Давайте будемо шукати шляхи. Ніяких умов і передумов ми не приймаємо.

Ми починаємо розмову з чистого аркуша. Питання територіальної цілісності, суверенітету, кордонів не обговорюється загалом, в порядок денний не ставиться. Це святі питання для нас. Все інше можна обговорювати. Ось Медведчук каже, що можна було б там встановити якусь автономну територію – автономію повністю, чи дві автономії – Луганська і Донецька. Це вже, скажімо, перший сигнал до того, що є якийсь початок. Не федеративний устрій, а автономія. Крим же був автономією? Був. У нас є досвід? Є. Значить, можна це вже обговорювати.

Яка автономія? Немає ж класичної автономії, єдиної для всіх країн. Ми можемо говорити про автономію з певними ознаками, враховуючи військовій дії і все таке інше. Тобто зараз я міркую з вами відкрито. У мене немає готового рецепту, готової схеми. Я думаю над тим, які кроки потрібно робити. Але їх потрібно робити. Іншого шляху немає. І потрібно припинити цю незграбну політику – з одного боку ми геть від Росії, прощай, немита Росія тощо, а в цей час ми торгуємо з Росією.

Збільшуємо торгівлю, маємо дипломатичні відносини. Люди не такі вже примітивні – люди вміють думати і змінилися за ці роки. Вони не тільки думають, але й аналізують і бачать, де фальш, а де щира, розумна пропозиція. Тобто є можливість думати, аналізувати і працювати.

Питання територіальної цілісності, суверенітету, кордонів не обговорюється загалом, в порядок денний не ставиться

– Вступ Україні до НАТО і Євросоюзу – наскільки тут перспективи серйозні?

– Я думаю, перспективи є, тому що в багатьох документах НАТО записано, що двері альянсу для України відчинені.

– На бухарестському саміті було рішення, що Україна буде в НАТО.

– Я повторюю: є заяви, є рішення. Було таке, що нас побоювались в НАТО, думали, що ми будемо нести туди якісь не досить розвинені правові, політичні і військові системи – це для альянсу буде навантаженням. Це перше.

Друге – вони побоювалися позиції Росії, яка погрожувала, що вона діятиме також відповідно, тому що вона не хоче, щоб кордони НАТО наблизилися до кордонів Росії, а якщо Україна, мовляв, стане членом НАТО, то вони наблизяться. Це не вирішена політично-правова схема. Але оскільки НАТО заявило про те, що двері для України відчинені, ми маємо провести військову, економічну та інші необхідні реформи, тому що НАТО – це не тільки військовий блок, а й військово-політичний або політико-військовий. Ми маємо провести ці реформи і сказати: ми готові до вступу до НАТО.

Якщо ми реформи проведемо і покажемо свою готовність, виконаємо ПДЧ, то я абсолютно переконаний, що у самого НАТО не буде ніяких підстав відмовити Україні. Сам же Порошенко сказав, що він збирався подати в 2024 році заявку про вступ до НАТО. Я думаю, що це можна зробити раніше, тому що у нас є такі можливості. Він це хотів зробити, щоб разом з відходом від влади – а він сподівався, що переможе у другому турі – передати цю тему НАТО іншому президентові. Сталося так, що він її передав раніше.

Фото: Олександр Гончаров / Апостроф