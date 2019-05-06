НАБУ завершило розслідування справи про прогалини в деклараціях мера Одеси

Під час досудового розслідування детективи встановили факти незаконного збагачення мера на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів

Детективи завершили розслідування фактів внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим недостовірної інформації в електронних декларацій 2015 і 2016 роки. Як повідомляє прес-служба бюро градоначальнику 3 травня відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта.

За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи своєї дружини Тетяни Колтуновою. З нею Труханів перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, один з яких народився в 2000 році вже офіційного розірвання шлюбу.

Мер Одеси приховав з декларації квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлова нерухомість, два автомобіля, частки у низці фірм, відсотки по вкладах в банках. Всього в декларації 2015 посадовець не вніс стан на загальну суму 32,48 млн гривень, у декларації 2016 року — на 18,81 млн гривень. Ці дані підтверджують експертизи.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ почали в листопаді 2017 року. У березні 2019 меру Одеси повідомили про підозру. Під час досудового розслідування детективи встановили факти незаконного збагачення мера на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів. Справу за цим епізодом закрито згідно з рішенням Конституційного суду.

Нагадуємо, мер Одеси звинувачують у заволодінні 185 млн гривень місцевого бюджету Одеси при купівлі будівлі колишнього заводу «Краян». Детективи НАБУ зібрали достатньо доказів того, що ця закупівля здійснена за завищеними цінами. Досудове розслідування цього епізоду завершено — справа слухається в Малиновському районному суді.