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Рік тому був технічний збій: Названо основні версії катастрофи Superjet у Шереметьєво

06.05.2019

У пасажирському літаку Sukhoi Superjet 100 компанії «Аерофлот», згорілого в Шереметьєво, раніше зафіксували лише один серйозний технічний збій.

За словами співрозмовника, в січні минулого року у того самого Sukhoi Superjet 100 не випустилися закрили, але все закінчилося благополучно.

Також джерело розповіло, що згорів літак сконструювали на заводі в Комсомольську-на-Амурі. У вересні 2017 року його передали російської компанії «Аерофлот». Він літав у переважно короткі рейси – не більше двох годин.

Тим часом, Слідчий комітет Росії назвав основні версії аварії Superjet в Шереметьєво. Зокрема, це «недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, що проводили технічний огляд борту», а також катастрофа через несправність повітряного судна і несприятливої погоди.

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