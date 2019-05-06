Рік тому був технічний збій: Названо основні версії катастрофи Superjet у Шереметьєво

У пасажирському літаку Sukhoi Superjet 100 компанії «Аерофлот», згорілого в Шереметьєво, раніше зафіксували лише один серйозний технічний збій.

За словами співрозмовника, в січні минулого року у того самого Sukhoi Superjet 100 не випустилися закрили, але все закінчилося благополучно.

Також джерело розповіло, що згорів літак сконструювали на заводі в Комсомольську-на-Амурі. У вересні 2017 року його передали російської компанії «Аерофлот». Він літав у переважно короткі рейси – не більше двох годин.

Тим часом, Слідчий комітет Росії назвав основні версії аварії Superjet в Шереметьєво. Зокрема, це «недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, що проводили технічний огляд борту», а також катастрофа через несправність повітряного судна і несприятливої погоди.