Луценко відмовився йти у відставку

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не бачить підстав для своєї відставки.

За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.

«Зараз не бачу ні моральних, ні юридичних підстав писати заяву про відставку, але готовий до неї», — цитує Луценка Інтерфакс-Україна.

Глава ГПУ нагадав, що закон України Про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли той сам хоче піти або ж коли парламент відправляє генпрокурора у відставку.

З іншого боку, за словами генпрокурора, якщо парламент висловить йому недовіру, він це сприйме «абсолютно нормально і спокійно».

Раніше обраний президент Володимир Зеленський заявив, що має намір змінити генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Луценко — це стара команда. Ми будемо призначати нових людей, і це відноситься не тільки до пана Луценка», — сказав Зеленський.