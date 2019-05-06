Власникові готелю в Чехії, який відмовлявся селити росіян, погрожують підпалом і вбивством

У Чехії загрожують власникові готелю в Остраві Томашу Крчмаржу, який відмовлявся селити росіян, які регулюють окупацію Криму Росією.

За його словами, численні загрози стали надходити після того, як Конституційний суд країни не знайшов правопорушень у діях власника готелю Brioni Boutique. Після цього справу повернули на повторний розгляд до Вищого адміністративного суду Чехії.

Погрожують через соціальні мережі як росіяни, так і чехи, які підтримують позицію Кремля. У деяких повідомленнях Крчмаржу погрожували фізичною розправою та підпалом готелю. Після цього власник Brioni Boutique написав заяву в правоохоронні органи.

Також Крчмарж отримує багато повідомлень з вдячністю. В даний час він селить росіян в готель і не змушує їх підписувати петицію проти окупації Криму. Про те, що робив раніше, не шкодує.

«Пам’ятаю, як було, коли комуністи були тут 30 років тому. Я б не хотів їх тут більше бачити. Я б хотів, щоб в Україні був спокій. Відповідно, це буде захищати нас від Росії», — заявив власник Brioni Boutique.

Як повідомлялося раніше, у березні 2014 року в чеському готелі Brioni Boutique в Остраві з’явилося оголошення про те, що з-за анексії Росією Криму громадян РФ селити не будуть. Пізніше умова змінилося: росіянам потрібно було написати письмову заяву про засудження окупації українського півострова.

Власника готелю оштрафувала Торгова інспекція, побачивши в його діях ознаки дискримінації. Після чого Томаш Крчмарж вирішив довести свою правотуи звернувся в суд.