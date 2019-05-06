Байден про Трампа: Є багато прізвиськ, які я хотів би дати йому, почнемо з клоуна

Колишній віце-президент США і кандидат на майбутніх американських виборах Джо Байден назвав нинішнього американського лідера Дональда Трампа «клоуном».

Так він обізвав свого опонента під час виступу перед прихильниками в Південній Кароліні.

«Єдине місце, де у нього є довіра — це бруд. Єдине, на що він не знає, як реагувати — це проблеми. Є багато прізвиськ, які я хотів би дати цьому хлопцеві. Ми могли б просто почати з «клоуна», — сказав Байден.

Таким чином екс-віце-президент відповів на прохання журналіста прокоментувати те, що Трамп дає принизливі прізвиська своїм конкурентам, зокрема кандидатів від Демократичної партії. Так, раніше американський президент обізвав Байдена «сонним Джо».

«Коли він говорить ці безглузді речі, я маю на увазі це (придумає прізвиська – ред.), я піднімаю руку і кажу: «всі знають, хто ви», тому що вони знають», — зазначив Байден.

Також він заявив, що 14 глав світових держав, з якими він розмовляв, висловили стурбованість Трампом. За словами Байдена, в їх числі – прем’єр Великобританії Тереза Мей.