Повінь – зміна системи

Menu
Close

Дитина потрапила під колеса маршрутки в Сумах: з’явилися подробиці жахливої ДТП

06.05.2019

В Сумах маршрутка на смерть збила дев’ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу поза “зебри”. Подробиці страшної аварії розповіли в прес-службі управління патрульної поліції в Сумській області.

Аварія сталася 5 травня близько 16:00 на вулиці Богуна. Як з’ясувалося, за кермом маршрутного автобуса “Рута” знаходився 46-річний водій.

“Згідно з попередніми даними, 9-річний хлопчик поза пішохідним переходом несподівано почав перетинати проїжджу частину перед транспортним засобом, що зупинився біля краю дороги. Внаслідок ДТП неповнолітній від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події”, – розповіли в поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Кам’янському Дніпропетровської області маршрутка ледь не розчавила людей – автомобіль пролетів буквально в сантиметрі від пішоходів. Як з’ясувалося, у мікроавтобуса відмовили гальма.

Читайте також:   «СБУ-шники, КДБ-ники та інші «ветерани контори» з корінням»: Гайдай розкрив таємницю штабу Смєшко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *