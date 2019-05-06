Дитина потрапила під колеса маршрутки в Сумах: з’явилися подробиці жахливої ДТП

В Сумах маршрутка на смерть збила дев’ятирічного хлопчика, який перетинав дорогу поза “зебри”. Подробиці страшної аварії розповіли в прес-службі управління патрульної поліції в Сумській області.

Аварія сталася 5 травня близько 16:00 на вулиці Богуна. Як з’ясувалося, за кермом маршрутного автобуса “Рута” знаходився 46-річний водій.

“Згідно з попередніми даними, 9-річний хлопчик поза пішохідним переходом несподівано почав перетинати проїжджу частину перед транспортним засобом, що зупинився біля краю дороги. Внаслідок ДТП неповнолітній від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події”, – розповіли в поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Кам’янському Дніпропетровської області маршрутка ледь не розчавила людей – автомобіль пролетів буквально в сантиметрі від пішоходів. Як з’ясувалося, у мікроавтобуса відмовили гальма.