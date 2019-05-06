У Польщі евакуювали пасажирів потяга Київ-Перемишль

У Польщі 5 травня митники евакуювали 500 пасажирів поїзда Київ-Перемишль після того, як виявили сумку, яка нібито не належала одному з пасажирів.

Коли на запитання митників жоден з пасажирів не сказав, що багаж належить йому, поїзд обшукали з допомогою прикордонної собаки. Потім на місці працювали вибухотехніки із-за побоювань, що в сумці є вибухівка.

Після вилучення валізи з поїзда виявилося, що це був звичайний багаж, зокрема, з дитячими іграшками.

Пасажири скаржаться, що панував “хаос” і що їх півтори години тримали в закритих вагонах. Пізніше оголосили евакуацію перших двох вагонів, а згодом і всього поїзда. Після цього на запитання, що робити з квитками і доїздом, пасажири не могли отримати чіткої відповіді.

“Нам сказали, що ми повинні йти кудись через рейки. Ми прийшли цілою юрбою під супермаркет в Медиці. Не було нікого, хто б нас поінформував про транспорт. Люди почали самоорганізовуватися: автостопом, таксі та автобусами. Не було ніякого транспорту на заміну”, – скаржаться пасажири.

У PKP Intercity пояснюють, що людей було дуже багато, щоб надати на заміну автобус.

“У поїзді було 500 пасажирів. З-за такої кількості не вдалося організувати заміну автобусом. Пасажирам було запропоновано поїздку на поїзді Przemyślanin, який виїхав з Перемишля о 18:36 у Краків, а потім Lajkonik – з Кракова до Варшави. Пасажири можуть подати скаргу”, – сказала речник PKP Intercity.