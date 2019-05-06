Суд по делу убийства Олеся Бузины зашёл в тупик и просит начать расследование с нуля

Суд по делу убийства журналиста и публициста Олеся Бузины зашёл в тупик и требует начать расследование с нуля. Шевченковский райсуд Киева решил удовлетворить самоотвод председательствующего – Евгения Сидорова.

С учётом этого, дело об убийстве Бузины направляется в аппарат суда для формирования нового состава суда. По версии адвоката Бузины Артема Захарова, таким образом, “обнулению” подлежат все стадии слушания этого производства на стадии слушаний по сути.

Читайте также: КОМІСІЯ КСУ МОЖЕ ЗВІЛЬНИТИ ОДІОЗНОГО ШЕВЧУКА 14 ТРАВНЯ, — ЗМІ

Защитник обвиняемых националистов Сергей Войченко, в свою очередь, полагает что слушание дела должно начаться полностью заново – со стадии подготовительного заседания. В настоящее время автоматизированная система должна будет отобрать новый состав суда (тройку профессиональных судей), которая в следующем заседании приступит к рассмотрению скандального дела.

Таким образом, фактически ничем завершились 15 месяцев слушания дела об убийстве Бузины.

По материалам: издания “Страна“