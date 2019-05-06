Пропала 14-річна дівчина, оголошено розшук (фото)

Ірпінським відділом поліції розшукується неповнолітня КЛИМЕНКО МАРІЯ Ігорівна, 14 років, яка 03.05.2019 близько 12:00 залишила територію Ірпінської ЗОШ № 2, що по вулиці Тургенєвська, 28 в м. Ірпінь та наразі її місцезнаходження невідоме.

На зв’язок з рідними не виходить, – повідомляє “Погляд” з посиланням на поліцію Київської області.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 152 см, худорлявої статури, волосся русяве довжиною до плечей, очі зелені.

ОДЯГНЕНА: білий светр із зображенням американського прапора, біла коротка куртка на блискавці, чорні кросівки, штани в чорно-білу смужку. З собою має шкіряний чорний рюкзак.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або 04597 6-13-35 (чергова частина Ірпінського відділу поліції).