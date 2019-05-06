Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень

Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку. У світі – 9,6 мільйонів людей.

Про це на прес-конференції з нагоди відкриття онкологічного центру “Добробут” Здоров’ю 24 розповіли онколог Кирило Бурмич та медичний директор із дорослого населення Тетяна Анікєєва.

1. Рак малочної залози: Щорічно в світі реєструється 2,09 мільйона нових випадків. В Україні – понад 14 тисяч.

2. Рак прямої та товстої кишки: 1,8 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 16 тисяч.

3. Рак предміхурової залози: 1,28 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 7 тисяч.

4. Рак шкіри: 1,04 мільйона діагнозів щорічно у світі, в Україні – 7 тисяч випадків.

5. Рак шлунку: щорічно в світі реєструється 1,03 мільйони нових випадків. В Україні – майже 5 тисяч.

6. Рак легені: 1,03 мільйона діагнозів у світі, 5 тисяч – в Україні.

Онколог Кирил Бурмич

“У розвинених країнах впроваджено програми скринінгу на державному рівні, і їхню ефективність доведено щодо раку шийки матки, раку молочної залози, раку товстої кишки та легенів”.

Календар скринінгів

Скринінг – стратегія в організації охорони здоров’я, спрямована на виявлення захворювань на ранніх стадіях.

Рак шийки матки (жінки 21-65 років):

Огляд гінеколога раз на рік;

УЗД і кольпоскопія за необхідності;

9-26 років (до початку статевого життя);

вакцинація від ВПЛ і дівчаткам і хлопчикам;

ПАП тест кожні 3 роки;

30-65 років – PAP + НПВ тест кожні 5 років.

Рак молочної залози (жінки 44-74 років):

До 44 років – УЗД раз на рік, при необхідності – мамографія;

45-54 років – мамографія щорічно;

55-74 років – мамографія кожні 2 роки.

Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років):

Після 45 років – колоноскопія кожні 10 років;

При необхідності – віртуальна колоноскопія (КТ колонографія) кожні 5 років;

Гваяковая проба на приховану кров (gFOBT) АБО імунохімічний тест на приховану кров (FIT) – щорічно.

Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40):

Гастроскопія.

Легені (чоловіки та жінки 55-74 років):

Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).

Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):

Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).

: Здоров’я 24