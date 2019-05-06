Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень

Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку. У світі – 9,6 мільйонів людей.
Про це на прес-конференції з нагоди відкриття онкологічного центру “Добробут” Здоров’ю 24 розповіли онколог Кирило Бурмич та медичний директор із дорослого населення Тетяна Анікєєва.
1. Рак малочної залози: Щорічно в світі реєструється 2,09 мільйона нових випадків. В Україні – понад 14 тисяч.
2. Рак прямої та товстої кишки: 1,8 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 16 тисяч.
3. Рак предміхурової залози: 1,28 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 7 тисяч.
4. Рак шкіри: 1,04 мільйона діагнозів щорічно у світі, в Україні – 7 тисяч випадків.
5. Рак шлунку: щорічно в світі реєструється 1,03 мільйони нових випадків. В Україні – майже 5 тисяч.
6. Рак легені: 1,03 мільйона діагнозів у світі, 5 тисяч – в Україні.
Онколог Кирил Бурмич
“У розвинених країнах впроваджено програми скринінгу на державному рівні, і їхню ефективність доведено щодо раку шийки матки, раку молочної залози, раку товстої кишки та легенів”.
Календар скринінгів
Скринінг – стратегія в організації охорони здоров’я, спрямована на виявлення захворювань на ранніх стадіях.
Рак шийки матки (жінки 21-65 років):
Рак молочної залози (жінки 44-74 років):
Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років):
Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40):
Гастроскопія.
Легені (чоловіки та жінки 55-74 років):
Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).
Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):
Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).
: Здоров’я 24