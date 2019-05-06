Названий гонорар Усика за дебютний бій у суперважкій вазі

У суботу, 25 травня, в американському Оксон-Гілл абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі українець Олександр Усик (16 перемог, 12 з них — нокаутом) проведе дебютний поєдинок у суперважкому дивізіоні проти камерунця Карлоса Такама (36 перемог, з них 28 — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

Як повідомляє сайт Sportarena, за майбутній бій наш співвітчизник отримає більше мільйона доларів. Зазначимо, що Такам поповнить свій банківський рахунок на меншу суму — його гонорар складе 800 тисяч доларів.

Також в поєдинку з камерунцем в Усика буде відчутна підтримка на трибунах арени MGM National Harbor.

«За Олександра на трибунах арени будуть хворіти більше 1000 українців. Близько 85 відсотків з них — це представили української діаспори в США. Будуть хлопці з Вашингтону, Філадельфії, Чикаго, солідна делегація приїде з Нью-Йорка. І, звичайно ж, прилетять близько 150 осіб з України», — розповів один із засновників офіційного фан-клубу братів Кличко Максим Розенко.