«Моральне право»: Луценко зробив заяву про відставку

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що у Верховній Раді зібрали 19 підписів за його відставку. У той же час він зазначив, що готовий до будь-якого рішення парламенту.

Генпрокурор України Юрій Луценко поки не бачить підстав для своєї відставки. Про це він заявив журналістам 6 травня в кулуарах Київського єврейського форуму, передає кореспондент видання «ГОРДОН».

Луценко сказав, що не любить свою посаду і йому важко на ній працювати.

«Закон про прокуратуру передбачає зміну генпрокурора тільки в двох випадках: коли він сам хоче піти або коли парламент хоче його «піти». Я сам не бачу ні юридичних, ні моральних підстав для відставки. Я чесно працював і в мене непогані досягнення на чолі всієї правоохоронної системи… З іншого боку, якщо парламент висловить мені недовіру, я це сприйму абсолютно нормально, спокійно і готовий до цього… Наскільки я знаю, збір підписів за мою відставку ініційований і почався. І за даними за минулий тиждень, цілих 19 підписів зібрано. Як тільки буде 150 – поговоримо окремо. Я готовий до звіту в парламенті і готовий до будь-якого рішення парламенту. Ми обрали президента, якого я по-людськи поважаю і буду допомагати. Але ми не обирали царя, який може кого-завгодно призначати і знімати. Так буває тільки в телесеріалах. У житті все має бути по закону», – сказав генпрокурор.