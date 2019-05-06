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Дональд Трамп обвалив ціни на нафту

06.05.2019

На світовому нафтовому ринку почався обвал цін. Хоча ще зовсім нещодавно вартість нафти Brent перевищила позначку 75 доларів за барель вперше з жовтня 2018 року.

Винуватцем почався обвал котирувань експерти називають американського президента.

Новий твіт Дональда Трампа про збільшення тарифів на імпорт китайських товарів з 10 до 25% обвалив фінансові ринки. Рішення Трампа нібито було викликано чутками про те, що Пекін може відмовитися від участі в торгових переговорах з Вашингтоном. Слідом за обвалом фінансових ринків світові ціни на нафту пішли вниз. Вранці в понеділок, 6 травня, вартість бареля липневої нафти Brent склала 69 доларів.

«Трамп вирішив розбити кувалдою шкаралупу волоського горіха… погрожуючи ввести з 10 травня 25-відсотковий тариф на імпорт китайських товарів на приголомшливі 525 млрд доларів», — заявив старший аналітик ринку брокерських послуг OANDA Джеффрі Хеллі.

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