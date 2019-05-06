Під Києвом поліцейські зупинили авто зі зброєю: що про це відомо

У Київській області під час операції «Сирена», яку оголосили після вбивства в Баришівці одного з керівників місцевого відділення поліції, правоохоронці затримали автомобіль, що перевозив зброю і наркотики.

Як повідомляють департаменті комунікацій обласної поліції, в автомобілі ВАЗ-2104 перебували двоє жителів міста Черкаси.

У 36-річного водія не було документів на авто. В салоні Вазу поліцейські виявили два пістолета «Макарова», глушники, револьвер та набої. Під час проведення слідчих дій водій почав чинити опір працівникові правоохоронних органів.

Зараз поліцейські перевіряють жителів Черкас на причетність до скоєння злочинів з використанням зброї. Вже встановлено, що і водій, і його 33-річний пасажир мали проблеми з законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший — за незаконне зберігання наркотиків.

Також під час операції «Сирена» співробітники поліції зупинили під Києвом автомобіль «Chery», в салоні якого виявлено 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін, металевий кастет і пістолет.