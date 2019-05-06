У Пакистані знайшли “нового” самого толстого дитини у світі

На початку травня журналісти виявили в Пакистані нового дуже товстого дитини.

Хлопчику 10 років, його звуть Мохаммед Арбрар, він живе в Пакистані і його вага дорівнює 197 кг. Надмірна вага Мохаммеда пов’язаний з надмірним споживанням їжі: хлопчик в день їсть стільки, скільки вистачить для насичення чотирьом дорослим, пише Хроніка.інфо з посиланням на Факти.

Коли Мохаммед народився, він був звичайним немовлям, але вже в 6 місяців він важив 19 кілограм, стільки, скільки важить 6-річна дитина. Його батьки, у яких є ще троє дітей (нормальної ваги), кажуть, що у їхнього сина з народження був непомірний апетит і він постійно плакав від голоду.

А коли йому давали молоко, він випивав в 5 разів більше, ніж його старші брати і сестра в цьому ж віці.

Він був таким важким, що його мати Заріна не могла самостійно міняти підгузки, а коли він зламав свою дитячу ліжечко, йому довелося робити нову за спеціальним замовленням.

Коли Мохаммеду виповнилося 2 роки, він міг за раз випити 2 літри молока і при цьому все одно відчував себе голодним і продовжував плакати.

Зараз хлопчик в основному лежить або сидить на ліжку, просто встати на ноги для нього вже вкрай непросте завдання. У свої 10 років Мохаммед жодного разу не відвідував школу саме через проблеми з пересуванням. За раз він може зробити не більше трьох кроків, а потім йому потрібен перерву на відпочинок.

«Ми нічого не знали про проблему дитячого ожиріння, ми думали, що він просто дуже пухкий дитина», – розповідає мати хлопчика, – «Ми навіть пишалися нашим пухлячком. А коли йому виповнилося 6 років, він важив 95 кг і їв за чотирьох».

Зараз Мохаммед може за один присід легко проковтнути 4 тарілки з рисом або 10 коржів чапаті з курчам каррі.

Засмучені батьки хлопчика почали водити його по лікарях, але ті або рекомендували посадити дитину на дієту, або і зовсім зізнавалися, що нічого не можуть вдіяти. Два місяці тому доведені до відчаю батьки зустрілися з хірургом – доктором Маацем, який сказав, що може зробити Мохаммеду операцію на шлунку.

У даний момент хлопчик з батьками знаходиться в лікарні і днями його вже мають прооперувати. Після операції з урізання шлунка, Мохаммед зможе деякий час є лише курячий бульйон і фруктовий сік і то дуже невеликими порціями.





