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Причин для відставки Луценко не бачить, проте готовий до неї

06.05.2019

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не бачить причин для своєї відставки, проте готовий до неї.

«Мені важко працювати, але я працюю чесно. На сьогодні я не бачу ані юридичних, ані моральних підстав писати заяву про відставку… Я чесно працював, і в мене непогані досягнення», – сказав він 6 травня в Києві, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

Луценко додав, що закон України «Про прокуратуру» передбачає зміну генпрокурора у двох випадках: коли той сам хоче піти у відставку або коли парламент його звільняє.

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Водночас генпрокурор додав, що в разі, якщо парламент вирішить відправити його у відставку, він сприйме це «абсолютно нормально і спокійно».

«Я готовий до звіту в парламенті й готовий до будь-якого рішення парламенту», – наголосив Луценко.

Юрій Луценко перебуває на посаді генпрокурора України з травня 2016 року.

Джерело: Радіо Свобода

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