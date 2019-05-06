Ніхто не хоче іти на ешафот: Кравчук оцінив загрозу широкомасштабного вторгнення РФ в Україну

Повномасштабний наступ Росії на Україну означало б для Кремля опір не тільки нашої країни. У російського президента Путіна це розуміють, і на ешафот ніхто не хоче йти добровільно.

«Але є Європа, є НАТО, є Сполучені Штати Америки, які знають, що такий крок означав би наближення Росії до порогів Європи, а так як Путін вже не раз заявляв, що має намір повернути території в межах царської Росії, то забеспокоятся і поляки, і прибалти, і інші країни. Це відкрита, нахабна агресія, тобто вже війна», — зазначив перший президент і додав, що зараз російська агресія ховається під участю у бойових діях «добровольців».

«А вторгнення — це вже війна. Відкрита війна означала б для Росії опір не тільки України. Я думаю, що Путін при всій, скажімо, амбітності цю ситуацію добре розуміє. Якщо він не розуміє, то в Кремлі є люди, які це розуміють і на ешафот йти ніхто добровільно не хоче», — додав Леонід Кравчук.