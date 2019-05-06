«Рятували з пекла своє барахло»: росіяни шоковані пасажирами згорілого літака в «Шереметьєво»

Російський блогер Ілля Варламов обурився поведінкою пасажирів літака Москва – Мурманськ російської компанії «Аерофлот», який загорівся в аеропорту «Шереметьєво».

«Вже через кілька хвилин з’явилися кадри, як люди вистрибують з палаючої машини і біжать по льотному полю… Вони рятуються з цього пекла і рятують своє барахло. У кожного другого валізу або сумку. Їм важко їх нести, але вони тягнуть своє барахло», — написав блогер.

Також він опублікував повідомлення від Служби авіаційної безпеки «Шереметьєво».

«Джерела в Службі авіаційної безпеки аеропорту Шереметьєво підтверджують, що в порушення всіх інструкцій, даних кабінним екіпажем при аварійній посадці палаючого лайнера, безліч пасажирів «гальмували евакуацію, дістаючи і забираючи з собою ручну поклажу», — йдеться в повідомленні.

«Я літаю постійно, і щоразу перед польотом пояснюють правила безпеки, розповідають, як себе треба вести в екстреній ситуації. Командир корабля і екіпаж оголосили всім, що барахло брати не треба, треба рятуватися! Але ні… барахло дорожче. Сука, просто зла не вистачає, дивлюся вже 10-й раз на ці кадри рятуються людей і думаю, що замість валізи міг би бути ще один вижив чоловік. Але життя ближнього коштує дешевше валізи», — уклав Варламов.