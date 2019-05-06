На Закарпатті сотні машин застрягли в чергах на пунктах пропуску

Черги з сотень автомобілів утворилися в прикордонних пунктах пропуску з Угорщиною і Словаччиною.

За словами спікера Чопського прикордонного загону Олени Ткачук, станом на 19:00 на пунктах пропуску спостерігається значне накопичення транспортних засобів, що слідують на виїзд з України. Так, перед пунктом пропуску Тиса очікують оформлення близько 300 авто, перед КПП Ужгород — 150, а перед пунктом пропуску Малий Березний — 200 легкових автомобілів.

Відзначається, що прикордонники приймають всі заходи для прискорення контрольних операцій. Зокрема, в пунктах пропуску збільшили кількість нарядів, обладнали додаткові робочі місця і провели зустрічі з угорськими та словацькими колегами.

«Просимо врахувати сформовану обстановку при плануванні подорожі за кордон та по можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», — розповіла Ткачук.