У Харкові стріляли у поліцейського

У Харкові внаслідок стрілянини постраждав працівник поліції. Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Харківської області Олена Баранник

Подія трапилася сьогодні, 6 травня, на проспекті Перемоги, 64. Мешканець міста чув постріли, а потім виявив пораненого чоловіка. На місці події поліція з’ясувала, що між громадянами стався конфлікт із застосуванням зброї.

“До лікарні доставили 35-річного чоловіка, це поліцейський, йому сьогодні зробили операцію. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як стабільно тяжкий”, – повідомила Баранник.

За попередньою інформацією, він отримав вогнепальне поранення тулуба та голови.

На місці події правоохоронці також виявили 41-річного чоловіка, який, зі слів очевидців, і здійснив постріли у потерпілого.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, призначено службове розслідування. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.